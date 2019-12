M. DE MAGISTRIS, Funerale giovedì prossimo

Questa mattina, come già comunicato, è venuta a mancare Marcella De Magistris, moglie dell'ex campione di pallanuoto e opinionista viola Gianni. Il funerale - si apprende dalla famiglia- sarà giovedì 2 gennaio alle ore 15, nella chiesa dei Sette Santi in via dei Mille. Ma per chi vuole rivolgere un ultimo saluto più intimo può farlo nella cappella adiacente in via dei Sette santi 16 rosso, domani dalle 11 alle 17 e giovedì dalle 10 fino all'ora della funzione.