LIVE FV, SEGUI LA FESTA DEL VIOLA PARK. LO SHOW SI CHIUDE CON I FUOCHI D'ARTIFICIO

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Giornata storica in casa Fiorentina, con l'inaugurazione del centro di allenamento Rocco B. Commisso Viola Park, di Bagno a Ripoli. FirenzeViola vi accompagnerà nel raccontarvi, minuto per minuto, l'evento con il grande show finale condotto da Carlo Conti all'interno dello stadio Curva Fiesole, davanti a 3.000 persone tra cui - oltre al patron - tutta la dirigenza, il ministro per sport Andrea Abodi, il presidente della Uefa Ceferin, il numero uno della Figc Gravina e della Lega Casini e tutte le istituzioni politiche locali (dai sindaci Nardella e Casini al Governatore Giani). Segui passo passo il LIVE di Firenzeviola.it dal Viola Park di Bagno a Ripoli!

20:40 - La serata si chiude con uno show pirotecnico con fuochi d'artificio color viola: uno spettacolo!

20:30 - Tocca anche a Marco Masini salire sul palco: "Io sono un ragazzo di curva e oggi mi sento come quando ero un ragazzo". Poi si cimenta in "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo. Subito dopo interviene anche Paolo Vallesi che assieme a Masini canta l'inno della Fiorentina.

20:25 - Sale sul palco anche Piero Pelù, altro grande tifoso viola come Carlo Conti: "Il Viola Park è un posto fantastico... non sembra di essere a Firenze. Mi sembra di vivere un sogno questa sera. Questo diventerà il tempio delle nuove generazioni del calcio". Subito dopo anche un video messaggio di Pupo, partito oggi per l'Australia.

20:15 - Prende poi la parola Commisso: "Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti, se ci fosse stato più spazio ce ne sarebbero stati di più. Il mio pensiero va ai giovani che oggi sono venuti qui: quando sarete più grandi capirete quanto importante è stato lavorare in una struttura del genere. Se ho mai pensato di desistere da questo progetto? Ho ricevuto critiche ma la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina sono dalla nostra parte: in 97 anni non hanno mai avuto un centro sportivo così. Gli obiettivi? Non faccio promesse ma spero che faremo meglio di quanto abbiamo fatto fino ad ora". E dagli spalti si leva il coro "Torneremo a esser campioni come nel '56..."

20:11 - E' il turno di Rocco Commisso, che sale sul palco e subito dopo di lui anche il presidente della Uefa Aleksander Ceferin: "Grazie a Rocco per l'invito. Il Viola Park è meraviglioso" ha commentato il numero uno della Uefa che poi ha donato una targa commemorativa della sera con una scritta in inglese che recita: "La casa di un club ha i colori del cuore dei suoi tifosi".

20:10 - Salgono sul palco adesso le prime squadre maschile e femminile: "Siamo molto contenti di questa struttura" il commento di Vincenzo Italiano, che si prende anche il coro dei 3.000 presenti.

20:00 - Spazio adesso ad una nuova esibizione con droni che raccontano la storia di Rocco Commisso, dalla sua scalata in America all'acquisto della Fiorentina.

19:55 - È il momento di un videomessaggio del numero uno del Coni Malagò e del presidente della Fifa Infantino, il quale definisce il Viola Park come "uno dei nuovi monumenti della città di Firenze". Ecco il pensiero di Infantino: "Caro presidente Rocco, caro Joe, dirigenti, atleti ed atlete, amici della Fiorentina. Sono proprio felici di potervi inviare questo messaggio in una giornata così speciale per il club e mi rincresce non essere lì di persona. So però che ci sono amici ed esponenti di club, leghe e federazioni. La Fiorentina incarna benissimo il fascino del nostro sport e del calcio italiano, un club magnifico, dalla storia ricca, vincente e coloratissima. Una tifoseria appassionata e una delle città più belle del mondo. Una delle sfide più importanti oggi per i club è modernizzare senza voltare le spalle alla tradizione e il nuovo quartier generale proietterà la Fiorentina senz'altro verso il futuro. Il Viola Park è una struttura stupenda, avveniristica anche per il calcio giovanile e femminile, notizia che ho accolto molto favorevolmente. L'ho visto di persona l'anno scorso quando era in fase di realizzazione e ne sono rimasto molto colpito. Non è il primo centro sportivo che vedo, ma quanto costruito dal mio carissimo amico Rocco è unico e non vedo di tornarci per vederlo completato e funzionante a pieno regime. Firenze vanta già monumenti di fama mondiale, ora ne può annoverare un altro".

19:52 - Prende la parola anche il ministro Andrea Abodi: "E' una gioia essere qui e condividere la vostra felicità. Il Viola Park è un'eccellenza a livello internzionale. Un plauso va a Commisso e alla sua famiglia e a Joe Barone. Un complimento va all'architetto Casamonti e agli operai che hanno lavorato qui. Qui si consacra un sogno e si riparte per nuove conquiste. In questa serata si sono dati appuntamento la storia, la cultura e le tradizioni. L'augurio è che tutto prosegua".

19:45 - Il direttore generale Joe Barone ha parlato direttamente dal palco durante lo show d'apertura dell'inaugurazione del Viola Park. Queste le sue parole: "Sono emozionato, è un sogno che si realizza. Sono orgoglioso per quello che Rocco ha fatto, soprattutto grazie alla sua passione. Voglio ringraziare il pubblico presente e quello che ci segue anche dall'America. Devo ringraziare anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che ha un grande futuro. Devo ringraziare anche il sindaco della città metropolitana Dario Nardella. Devo ringraziare anche Giovanni Nigro e Casamonti che è un archistar. Voglio ringraziare anche la mia famiglia. Grazie di cuore a tutti".