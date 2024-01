LIVE FV, FIORENTINA-INTER 0-1: FINITA AL FRANCHI

Fonte: Dall'Artemio Franchi, Giacomo A. Galassi

22.48 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.45 - Niente da fare dunque per la Fiorentina nonostante una partita giocata alla pari con l'Inter, vicina al gol in diverse occasioni ma messa sotto costante pressione dalla squadra di Italiano. Alla fine decide non solo il gol di Lautaro ma anche l'errore dal dischetto di Nico Gonzalez che avrebbe dato l'1-1 a quindici minuti dalla fine. La Fiorentina resta a 34 punti e non è più al quarto posto.

90' +5' - FINISCE QUI: VINCE L'INTER AL FRANCHI. Decide una rete di Lautaro Martinez nel primo tempo.

90' +5' - Ultimo corner del match per la Fiorentina con Barak che colpisce alto di testa.

90' +1' - Giallo per Mandragora per una gamba tesa su Arnautovic.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Girata di testa di Ranieri su un corner, ma il pallone termina alto.

89' - Cambio per la Fiorentina: dentro Milenkovic al posto di Parisi.

86' - Nzola murato ancora, stavolta però era in fuorigioco su una bella palla di Parisi.

85' - Prova ad accendersi Nico Gonzalez con una serpentina e poi il tiro dalla distanza che termina però alto non di poco.

83' - Cambia anche la Fiorentina: dentro Mandragora e Barak, escono Duncan e Beltran.

83' - Altro cambio nell'Inter: esce Pavard, entra Bisseck.

78' - Cambio nell'Inter: dentro Sanchez al posto di Lautaro Martinez.

77' - Rigore terribile di Nico Gonzalez che calcia debolmente, Sommer intuisce e riesce a bloccare il pallone. Nulla da fare per la Fiorentina, si resta 0-1.

76' - NICO SBAGLIA IL RIGORE. INCREDIBILE.

75' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Penalty a favore della squadra viola, Nico ha giò il pallone in mano. E giallo anche per Sommer.

75' - L'ARBITRO VA AL VAR!

74' - VAR che sta controllando l'azione.

72' - Succede di tutto in area dell'Inter! Prima Sommer centra in fronte con un cazzotto Nzola in uscita, poi Quarta ci prova di testa e sulla linea salva l'Inter. Ma il rigore sembra evidente!

69' - Si mangia un gol ancora più grande Nzola! Si era liberato molto bene in area ma poi invece di servire Bonaventura tutto solo, decide di calciare e trova prima una deviazione, poi direttamente le braccia di Sommer. Anche sfortunato qui l'angolano...

67' - Nzola! Si trova quasi per caso davanti a Sommer anche se da posizione defilata. Aspetta tanto e poi appoggia direttamente al portiere avversario facendo infuriare Italiano.

64' - Arnautovic segna in un'azione viziata da un fuorigioco di due metri di Mkhitaryan, segnalato dal guardalinee solo ad azione finita.

61' - Cambia anche la Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Nico Gonzalez.

60' - Triplo cambio per l'Inter: entrano Acerbi, Dumfries e Arnautovic, escono Bastoni, Darmian e Thuram.

58' - Lautaro. Altro tiro, stavolta alle stelle su cross di Darmian dalla destra.

56' - Altra occasione per l'Inter con una serie di cross. Alla fine Quarta ferma Lautaro in area e respinge.

55' - Parisi vicino al gol con un tiro-cross! Palla che esce di poco con Sommer immobile, si dispera il terzino viola.

54' - Ancora l'Inter pericolosa come praticamente tutte le volte che attacca. Stavolta Lautaro strozza la conclusione e la para Terracciano.

51' - Mkhitaryan scappa in contropiede ma sbaglia il cross. Palla a Terracciano.

46' - Invasione di campo al Franchi. un giovane tifoso entra durante la partita per scattarsi una foto con Lautaro Martinez.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Maxime Lopez al posto di Arthur.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Inter in vantaggio 1-0 all'intervallo ma buona Fiorentina al Franchi.

45' +2' - Giallo per Ikoné che strattona Carlos Augusto in contropiede.

45' +2' - Nulla di fatto anche dal corner.

45' +1' - Bastoni salva su Nzola, liberato in area sugli sviluppi di una punizione calciata sulla barriera da Bonaventura.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Nulla di fatto dalla punizione sprecata con uno schema che termina direttamente sul fondo.

42' - Giallo a Bastoni che ferma con un braccio un passaggio di Ikoné per Nzola in contropiede.

39' - Faraoni provvidenziale ancora su Carlos Augusto che crossa basso in area.

36' - Dopo una lunga valutazione l'arbitro fa proseguire: niente rigore per la Fiorentina. Ma restano molti dubbi...

35' - La Fiorentina reclama un rigore per una trattenuta in area su Ranieri. VAR al lavoro.

34' - Stavolta è Sommer a salvare l'Inter! Bonaventura calcia da due passi, il portiere svizzero con una mano riesce ad alzare sopra la traversa.

33' - Terracciano salva su Frattesi! Pallone perso da Ikoné, poi sul cross Thuram fa la sponda per Frattesi che col piattone trova i guanti del portiere viola. Altra occasione per i nerazzurri.

32' - Incredibile Thuram! Lanciato tutto solo davanti a Terracciano in contropiede, casca in terra poco prima di tirare e la Fiorentina si salva!

29' - Punizione dalla distanza di Arthur deviata, termina lentamente tra le braccia di Sommer.

27' - Ci riprova subito Ikoné, stavolta con scarsi risultati: il pallone termina sul fondo dopo il tentativo di dribbling.

26' - Prima fiammata di Ikoné sulla destra con un cross basso che alla fine termina a Bonaventura, il cui tiro però viene murato.

19' - Fiorentina vicina al gol con un corner basso sul quale Quarta non arriva bene da due passi: palla in curva ma buona reazione della squadra viola al gol subito.

16' - Dopo un check del VAR sul contatto con cui Lautaro si è liberato di Parisi, il gol viene confermato: Inter avanti 1-0.

15' - GOL DELL'INTER: HA SEGNATO LAUTARO MARTINEZ. Movimento sul primo palo sul corner, l'argentino anticipa tutti e di testa gira in porta il pallone con Terracciano che non ci arriva. Inter in vantaggio al Franchi.

14' - Faraoni salva la Fiorentina! Intervento provvidenziale: con la punta del piede evita un tiro a porta vuota e mette in corner.

11' - GOL DI NZOLA ANNULLATO! L'attaccante angolano aveva fatto una grande azione bucando Sommer sotto le gambe dopo un lancio di Quarta dalle retrovie, purtroppo era in posizione di fuorigioco. Ma la Fiorentina sta mettendo alle corde l'Inter!

9' - Lautaro! Grande occasione per l'argentino su un retropassaggio scellerato di Quarta. Ranieri è costretto ad attendere in area il Toro che calcia con il destro: dopo una deviazione, il pallone escce alto di pochissimo. Ma che brivido per la Viola...

5' - Un paio di errori in impostazione della Fiorentina gestiti però bene dalla difesa attenta sulle ripartenze dell'Inter.

4' - Bell'inizio della Fiorentina che sta stabilmente nella metà campo dell'Inter. Un tiro di Nzola nato da una bella combinazione con Beltran viene murato dagli ospiti.

1' - Subito un'occasione per la Fiorentina con Sommer che sbaglia un passaggio, Bonaventura appoggia subito per Nzola che da due passi calcia addosso al portiere avversario. L'attaccante era comunque in posizione di fuorigioco.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Inter, quest'oggi in tenuta arancione. Fiorentina in viola.

20.45 - Prima della partita, lo stadio si raccoglie in un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva.

È tutto pronto in un Artemio Franchi gremito per Fiorentina-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A. Una partita importantissima per il campionato delle due squadre, con i viola che vogliono mettersi alle spalle la delusione di Supercoppa e ricominciare a macinare punti per la corsa ad un posto in Europa a fine stagione. Gli ospiti invece arrivano con la possibilità di scavalcare la Juventus al primo posto e proiettarsi così sul big match contro i bianconeri del prossimo turno. Si prospetta una partita piena di emozioni: vivila con Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Nzola; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.