LIROLA, Iachini chiama e lui risponde col gol-vittoria

La Fiorentina vola ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo in inferiorità numerica l'Atalanta, quarta forza del campionato. Passa il turno grazie al primo gol in maglia viola per Pol Lirola. L'esterno destro con Iachini sembra rinato, e dopo questa prima gioia, vengono in mente le parole del mister che alla sua conferenza di presentazione disse:"Abbiamo condiviso un bel percorso insieme a Sassuolo. Sono convinto che abbia le potenzialità per riprendersi e dare il meglio. Ha un carattere troppo tenero, deve diventare un po' più ignorante perché si possa adattare il prima possibile. Voglio che dimostri il valore che giustamente in estate gli ha dato la Fiorentina".

Ecco, a leggere ora queste parole, sembra proprio che il tecnico viola sia riuscito nel suo intento. E' arrivata forse la prima magia di Beppe Iachini, giusto per rimanere in tema, considerando che il mister ribadisce sempre di non avere la bacchetta magica. In questo caso, in pochi giorni è riuscito a capovolgere le prestazioni del terzino destro che con lui sembra essere rinato. Un giocatore diverso da quello che eravamo abituati a vedere da inizio campionato. E di conseguenza Lirola lo ha ripagato col gol vittoria di ieri, e per sbloccarsi non poteva scegliere momento migliore.