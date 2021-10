LAZIO-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

22.42 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.40 - Una partita francamente noiosa viene decisa da una giocata di Pedro. La Fiorentina non riesce a trovare spazi e finisce per sbattere sul muro biancoceleste. La squadra di Sarri riparte, quella di Italiano si ferma.

90' +4' - Niente da fare: FINISCE QUI. Lazio-Fiorentina 1-0.

90' +4' - Sale anche Terracciano ma la viola non ce la fa.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Fuorigioco di Felipe Anderson che poi aveva messo al centro per Moro ipnotizzato da Terracciano.

87' - Cross sballato di Terzic facile preda di Reina. Peccato perché la Fiorentina si era riversata tutta in avanti.

84' - Doppio cambio anche per la Lazio: fuori Pedro e Cataldi, dentro Lucas Leiva e Moro.

83' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Duncan e Biraghi, dentro Benassi e Terzic.

81' - Giallo per Immobile per una gamba tesa su Milenkovic.

79' - Altro cambio nella Lazio: esce Milinkovic-Savic, entra Basic.

78' - Giallo a Luis Alberto che ferma l'avanzata di Milenkovic.

77' - Cambio nella Lazio: fuori Luiz Felipe, dentro Patric.

76' - Bravo Reina in uscita su un cross pericoloso di Odriozola. La Fiorentina non riesce a trovare spazi.

71' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Callejon e Venuti, dentro Odriozola e Saponara.

66' - Giallo per Duncan che mette un braccio addosso a Pedro in corsa.

64' - Immobile scappa sulla linea di fondo dopo un rimpallo, in area però non c'è nessuno e il cross basso viene allontanato da Sottil.

62' - Quarta! Colpisce lui a centro area una punizione di Biraghi, ma ancora una volta non riescono a centrare la porta. Palla alta non di poco.

58' - Callejon dorme e non riesce ad arrivare su una buona apertura di Bonaventura al limite dell'area.

57' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Bonaventura.

55' - Giallo per Cataldi che stende Duncan in una ripartenza.

52' - Tiro fantastico dello spagnolo che dopo un'apertura di milinkovic-Savic prende la mira e da posizione defilata centra il sette. Lazio in vantaggio all'Olimpico.

52' - GOL DI PEDRO! Avanti la Lazio.

50' - Torreira! Sbaglia l'uruguaiano che si ritrova il pallone al limite dell'area dopo una conclusione murata di Castrovilli. Torreira liscia il pallone e non trova la porta.

48' - Punizione pericolosa calciata al centro e allontanata con un po' d'affanno dalla difesa viola.

47' - Giallo per Biraghi costretto a stendere Felipe Anderson che l'ha saltato secco.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

FINISCE SENZA RECUPERO IL PRIMO TEMPO! Negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

43' - Sul corner è attento Terracciano che nonostante il traffico davanti a sè riesce ad allontanare con i pugni.

42' - Terracciano para su Lazzari! L'esterno buca il centrocampo della Fiorentina e calcia con il mancino dal limite: Terracciano è attento e mette in corner.

41' - Doppio bell'intervento dei centrali viola, prima di Milenkovic su Immobile e poi di Quarta su Felipe Anderson.

37' - Meglio in questa fase la Lazio, che di nuovo si rende pericolosa con Immobile a cui viene fischiato un fallo su Milenkovic poco prima di tirare.

34' - Doppia occasione per la Lazio, prima con Milinkovic-Savic poi con Immobile. Si salva la Fiorentina.

32' - Venuti si addormenta e si fa infilare da Pedro su una rimessa laterale. Milenkovic è attento e chiude.

31' - Pericoloso Lazzari sulla destra con un cross basso, ma è ancora una volta pescato in fuorigioco.

29' - Nulla di fatto sul corner, con il pallone che finisce tra le braccia di Reina.

28' - Altra azione pericolosa della Fiorentina con Callejon che serve Venuti, il cui cross viene chiuso in corner.

25' - Bene comunque la Fiorentina che si sta riversando nella metà campo avversaria. Lazio un po' in difficoltà anche se in precedenza Milinkovic-Savic in contropiede aveva spaventato un po' la difesa viola.

24' - Inspiegabile ammonizione per Castrovilli che in area colpisce di spalla su un contrasto aereo.

23' - Ancora un colpo di testa in area della Fiorentina, questa volta di Martinez Quarta che però spedisce ancora una volta alto.

21' - Vlahovic! Salta in mezzo all'area della Lazio ma colpisce male di testa: palla alta sopra la traversa.

17' - Callejon sembra di nuovo un corpo avulso e sbaglia molti palloni.

13' - Giocata pregevole di Vlahovic che esce in mezzo a tre con una finezza. Poi però non scarica il pallone che gli viene scippato da Luiz Felipe.

12' - Immobile! Va via facilmente a Milenkovic in area, poi tira da distanza ravvicinata con il mancino, colpendo male per fortuna di Terracciano. Il pallone si spegne sul fondo.

10' - La Lazio risponde con un cross basso di Lazzari capito benissimo da Terracciano che in uscita bassa fa suo il pallone.

8' - Prima occasione per la Fiorentina! Sottil scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra che attraversa tutta l'area senza che però nessuno riesca ad intervenire. Brivido per Reina.

5' - Ancora nessuna particolare emozione all'Olimpico. In questo inizio la Lazio lascia il pallino del gioco alla Fiorentina che però non riesce a trovare spazi.

2' - Primi palloni giocati a centrocampo. Torreira subisce un duro fallo da Cataldi.

0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in maglia rossa. Lazio in completo biancoceleste.

La Lazio per ripartire dopo il tonfo di Verona, la Fiorentina per dare una spallata decisiva alla propria stagione. Allo stadio Olimpico ci si gioca tanto, non solo per i punti in palio: la squadra di Italiano può fare il colpaccio e piazzarsi in alto in classifica. Davanti però c'è la Lazio di Sarri, al centro della polemica dopo il 4-1 di Verona ma in grado già di battere Roma e Inter in campionato. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni delle protagoniste della partita:

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Callejon.