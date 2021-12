LANCIATISSIMI

Vincere e possibilmente divertirsi, niente di più, niente di meno. Al Franchi la Fiorentina regola la Salernitana con un ampio 4-0 e senza troppi patemi d’animo, come tutti si aspettavano e come tutti si auguravano. Ma se la squadra di Colantuono ha certamente messo del suo nel poker viola, e più in generale nel provare a limitare un predominio territoriale costante, la squadra viola ha mostrato la maturità giusta, quella consapevolezza necessaria anche a gestire forze ed energie a seconda dei momenti della partita.

Così se in avvio gli uomini di Italiano parevano voler concedere fin troppo l’iniziativa a Ribery e compagni (il francese uno dei pochissimi nella Salernitana a provarci sempre e comunque) non appena i viola hanno deciso di spingere è arrivato il gol. Con un Vlahovic forse acciaccato per un colpo alla caviglia ha pensato Bonaventura a sbloccare l’equilibrio con un bell’esterno dal limite, segno di quanto l’importanza del tuttofare del centrocampo sia fondamentale ma anche di come la manovra oggi riesca a trovare altri sbocchi rispetto al solito numero 9.

Da quel momento in poi tutto è stato più semplice, anche grazie agli instancabili Torreira e Duncan saliti in cattedra soprattutto nel secondo tempo. Il resto è la continuità di Vlahovic sotto porta, con uno score da aggiornare partita dopo partita all’inseguimento di nomi del calibro di Cristiano Ronaldo o Lewandowski, e il buon impatto dei subentranti Sottil e Maleh capaci di arrotondare il risultato con l’assist per il 3-0 e il gol del definitivo 4-0. Un successo, il terzo consecutivo, che mantiene i viola saldamente al quinto posto (+2 sulla Juventus) e continua ad alimentare sogni europei da rinforzare già nelle prossime sfide contro Sassuolo e Verona per arrivare lanciamissili verso un mercato di gennaio che dovrà rendere speranze e auspici del momento qualcosa di ancora più concreto.