Lambrechts l'arbitro di giovedì sera. Non è la prima volta che dirige la Fiorentina

La partita di giovedì sera tra Fiorentina e Panathinaikos sarà arbitrata dal belga Erik Lambrechts. Il fischietto fiammingo ha già arbitrato nel corso di questa stagione alcune partite di Champions League, Europa e Conference senza mai però dirigere una gara di una squadra italiana.

La sua unica direzione di gara di una squadra italiana fu proprio con la Fiorentina che il 6 ottobre del 2022 in Scozia affrontò gli Hearts of Midlothian, nella fase a gironi di Conference League: la gara non fu mai in discussione e finì sul risultato di 0-3 per i gigliati. Quella di Atene sarà la sua prima direzione europea di uno scontro a eliminazione diretta, con Lambrechts che dovrà essere bravo a gestire la partita visto l'ambiente caldo che ci sarà in Grecia.