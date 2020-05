LADY CECCHERINI A FV, Spero che la A non riprenda

Carola Neri, compagna del difensore viola Federico Ceccherini, nell'intervista rilasciata a FirenzeViola.it (LEGGI QUI l'integrale) ha parlato anche delle sensazioni del giocatore della Fiorentina a proposito della ripresa: "È contentissimo perché allenarsi a casa da solo non è la stessa cosa. Ma più che altro non vede l'ora di tornare ad allenarsi con il pallone e a giocare, anche se io non sono d'accordo per niente. Mi fanno paura soprattutto le trasferte per andare a giocare e l'idea che debbano affrontare un tour de force, con partite molto vicine tra loro perciò spero prersonalmente spero proprio che il campionato non riprenda".