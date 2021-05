LA VITTORIA COME STIMOLO PER IL RILANCIO

Il Crotone per evitare l'ultimo posto in classifica, la Fiorentina per chiudere col sorriso una stagione negativa e ripartire con maggior fiducia. Pochi ma buoni gli stimoli che, questa sera, spingeranno le due squadre a cercare la vittoria in occasione di una partita che vedrà entrambe prive di obiettivi concreti. I calabresi infatti sono già da tempo condannati al ritorno in Serie B, mentre i viola hanno aritmeticamente scampato il suddetto pericolo con tre giornate d'anticipo.

"A mio avviso, all'Ezio Scida vedremo una grande gara perché nessuna delle due squadre ha obiettivi. E quando è così vengono fuori sempre delle belle sfide": lo ha detto a inizio settimana il ds dei rossoblù, Beppe Ursino, ai microfoni di FirenzeViola.it. Certamente le emozioni non mancheranno, per qualcuno in particolar modo. Uno tra i quali, Beppe Iachini che, archiviata la salvezza, ha annunciato il suo addio alla Fiorentina e lo ha fatto (anche) con una toccante lettera indirizzata ai tifosi viola.

Chi prenderà il suo posto, non è dato sapere: di doman non c'è certezza. Ma le voci si rincorrono e dicono che i viola tenteranno di recuperare terreno sul fronte Rino Gattuso, altrimenti sarà all-in su Paulo Fonseca. Intanto, però, spazio alle ultime battute di un campionato strano, rispetto al quale i sostenitori gigliati sperano caldamente verrà scavato un solco il più possibile profondo. Magari, chissà, proprio a partire da un successo ben augurante sul campo del Crotone.