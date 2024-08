LA VIOLA RICOMINCIA DA QUARTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è un volto nuovo, che poi tanto nuovo non è, che Raffaele Palladino ha potuto ammirare quest'oggi al Viola Park. Lucas Martinez Quarta è tornato a Firenze per ricominciare a preparare al meglio la nuova stagione con la Fiorentina. Lo ha fatto da fresco vincitore - seppur quasi mai utilizzato da Scaloni - della Copa America e, soprattutto, lo ha fatto tagliandosi qualche giorno di riposo dalle vacanze. Una mossa da leader per quello che, di fatto, sarà non solo il nuovo pilastro della difesa viola, ma di tutto il nuovo corso della Fiorentina. Con molta probabilità sarà infatti il Chino a raccogliere il testimone di Nikola Milenkovic e a ricoprire il ruolo di vice capitano della squadra dietro, ovviamente, a Cristiano Biraghi. Un ruolo che calza a pennello per il ragazzo, arrivato a Firenze ormai 4 anni fa e che lo scorso giugno ha scelto di sposare a pieno la causa viola firmando un rinnovo di contratto fino al 2028.

Con il ritorno di Quarta può iniziare anche a sorridere Raffaele Palladino, che ritrova il calciatore più importante della propria retroguardia e un bomber di difesa che la scorsa stagione fu capace di mettere a referto ben 8 reti in 42 apparizioni. Adesso il tecnico avrà due settimane di tempo per impartire al nativo di Mar de la Plata i nuovi dettami tattici, in attesa di vederlo contro il Parma - o, perché no, già prima nelle amichevoli estive - nel nuovo ruolo che con tutta probabilità sarà quello di braccetto di destra.

L'ultimo anno di Martinez Quarta è la prova vivente di quanto nel calcio 365 giorni possono cambiare in maniera perentoria la carriera di un calciatore. Un anno fa Quarta tornava a Firenze senza essere neanche sicuro di dover disfare le valige, in attesa della nuova destinazione. Il trasferimento al Betis Siviglia sembrava cosa fatta, senza troppi rimpianti da parte di nessuno. Un anno dopo, invece, tutto è cambiato: non c'è più Italiano, non c'è più Milenkovic, non ci sarà più la difesa a quattro, non ci saranno, soprattutto, le tante voci di mercato. E allora, come si dice in certi casi, bienvenido de nuevo, Chino.