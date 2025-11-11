La rivoluzione di Vanoli: come il tecnico vuole ridare identità alla Viola

Paolo Vanoli si è presentato alla Fiorentina con idee chiare e senza fronzoli. Subentrato a Pioli, ha subito evidenziato i problemi principali: una difesa fragile, condizione fisica insufficiente e una squadra lontana dalle aspettative. Con un approccio diretto ma misurato, ha iniziato a lavorare per restituire identità e intensità a un gruppo precipitato all’ultimo posto in classifica. Al Viola Park ha portato la sua esperienza e un metodo ereditato anche dai successi accanto a Conte, coinvolgendo staff e collaboratori per creare un ambiente più energico e consapevole. Tutti, non solo i giocatori, devono dare di più. Dopo un breve riposo, Vanoli ha imposto doppie sedute per correggere una situazione inspiegabile e ridare realismo a una squadra che si è sopravvalutata. Non tutte le colpe possono essere attribuite agli allenatori, ma ora lui dovrà guidare la risalita assumendosi grandi responsabilità. La presentazione ufficiale con Goretti chiarirà programmi e obiettivi. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.