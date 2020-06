LA PRIMA SENZA CICCIO

Si riparte, fischio d'inizio alle 19.30. Ed anche lo stadio Franchi torna ad animarsi anche se di poche persone e soprattutto senza il suo popolo viola. Ed oltre al vuoto sugli spalti, si noterà una grande assenza anche tra i (pochi) giornalisti presenti perché in tribuna stampa per la prima volta mancherà Alessandro Rialti, Ciccio per tutti. Per 40 anni penna del Corriere dello Sport - Stadio ma soprattutto voce della Fiorentina, la Fiorentina delle notizie, delle sfumature, dei confronti, della gente e dei tifosi. Nulla gli sfuggiva infatti dei pensieri della società da una parte e del popolo viola dall'altra, con il quale era abituato a confrontarsi. Di sicuro avrebbe avuto un titolo ad hoc per una partita storica come quella di stasera e di sicuro avrebbe anticipato e commentato con cognizione di causa la manifestazione dei tifosi dello scorso venerdì. E spesso il confronto con dirigenti (da ultimo Joe Barone) e con i tifosi avveniva al bar Marisa, locale davanti al Franchi, ribattezzato "università del calcio" e diventato una specie di ufficio per lui negli ultimi anni. Quante discussioni davanti ad un caffè e ad una brioche, anche da parte di chi scrive. E proprio nel dehor del locale da qualche settimana campeggia la sua figura, per non dimenticare. Così come il mondo Fiorentina non lo dimenticherà ed è già stata proposta ed accettata l'iniziativa di intitolargli la tribuna stampa del Franchi, a furor di colleghi che sempre ne hanno riconosciuto il valore di giornalista e di portavoce della categoria. In quella stessa tribuna stasera verrà deposto un mazzo di fiori dall'ordine dei giornalisti e dall'Ussi per un'altra grande penna fiorentina, Manuela Righini, visto che in queste ore sono ricorsi dieci anni dalla sua scomparsa prematura, alla quale è intitolata la sala stampa che stasera resterà chiusa per le disposizioni anti-Covid. Da colleghi proveremo a seguire la partita con i loro occhi critici ma allo stesso tempo benevoli di chi ha a cuore la Fiorentina. Che Fiorentina-Brescia abbia dunque inizio.