La prima rete stagionale la segna Dodo: il brasiliano festeggia al Viola Park

Stefano Pioli gli aveva chiesto più gol in conferenza stampa, Dodo ha risposto subito già a partire dalla prima amichevole stagionale in corso al Viola Park. L'esterno brasiliano ha sbloccato la gara contro la Primavera con un esterno destro a tu per tu con il portiere Fei, su imbucata di Pablo Marì. Dopo la rete, Dodo ha festeggiato con i circa 1500 tifosi presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli: è lui a segnare il primo gol stagionale.