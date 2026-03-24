La Fiorentina si gode Fagioli che divide però gli addetti ai lavori

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MVP della gara con l'Inter, Nicolò Fagioli sta crescendo di partita in partita. E di questa crescita sicuramente i meriti sono di Paolo Vanoli che gli ha cucito addosso l'abito giusto. D'altronde anche le statistiche lo mettono come primo tra i viola per occasioni create e quarto della serie A. Se lo coccola Vanoli e se lo gode la Fiorentina che dopo mesi di dubbi ora ha la certezza di aver puntato sul giocatore giusto nel gennaio scorso.

Non così Gattuso che ha preferito portare avanti il gruppo scelto all'inizio del suo percorso con qualche altro innesto (tipo Pisilli). E dopo le parole di Cassano di ieri che ha definito Fagioli un giocatore scarso e da Nazionale cantanti, oggi le opinioni sono proseguite e si sono divise tra pro Fagioli e chi invece gli trova limiti o addirittura ritiene che non sia da Nazionale.