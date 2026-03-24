L'AIA archivia il (non) rigore su Pongracic: "Posizione del braccio naturale"

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Strascico di polemiche al termine della gara tra Inter e Fiorentina finita in parità, per il rigore reclamato dall'Inter per un tocco di braccio di Pongracic in area. Dubbio sciolto però oggi durante la trasmissione "Open Var" su Dazn.

Tonolini, portavoce dell'Aia in questa occasione, ha definito "naturale" la posizione del braccio di Pongracic: "Il braccio è morbido e molto vicino al corpo. La lettura è stata corretta e l'episodio è stato valutato in modo appropriato".