Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giorno libero per la squadra
FirenzeViola.it
La Fiorentina si lecca le ferite all'indomani della dolorosa sconfitta a Udine contro l'Udinese per 3-0. Vanoli e il suo staff hanno concesso per oggi un giorno libero alla squadra che dunque tornerà ad allenarsi domani al Viola Park per prepararsi in vista della sfida salvezza contro il Parma, partita in programma domenica alle ore 15.
