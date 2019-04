Poco meno di nove ore alla sfida contro il Napoli del toscano Mazzarri e Rossi deve ancora fare i conti con qualche assenza. Detto di Lazzari squalificato, nelle ultime ore si è fermato anche Pasqual per un affaticamento agli adduttori. Spazio dunque a Juan Manuel Vargas che ritrova la maglia da titolare dopo qualche settimana di purgatorio tra panchina e allenamenti. Sicuramente l'occasione giusta per il peruviano di dimostrare di aver imboccato la retta via dopo una prima parte di stagione ben al di sotto delle attese di tecnico e tifosi. Un primo passo fondamentale per ritrovare corsa e cross per un Amauri sempre più affamato di palloni giocabili dal fondo del campo.

Delio Rossi dovrebbe mandare in campo Boruc in porta e in difesa il solito trio (da considerarsi ormai titolarissimo) Gamberini sul centro-destra, Natali centrale e Nastasic a sinistra. A centrocampo, come detto, le grosse novità di giornata col probabile esordio dal primo minuto con la maglia viola di Ruben Olivera chiamato a sostituire Lazzari accanto a Montolivo e Behrami (che ha recuperato nonostante qualche problema al ginocchio). Sulle fascie: a destra l'ottimo Cassani delle ultime settimane e il redivivo Vargas a sinistra. In attacco la coppia Amauri-Jovetic.

Mazzarri, anche lui, dovrà fare i conti con qualche assenza dell'ultimo minuto: starà a Rosati sostituire De Sanctis in porta mentre Britos dovrebbe essere confermato dopo la buona prova - con gol - contro il Chievo Verona. Turn-over a centrocampo con Gargano che si siederà in panchina in favore di Dzemaili in coppia con la rientrante Inler. Trio d'attacco titolare con Lavezzi (in ballotaggio con Pandev) Hamsik e Cavani.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo stasera al Franchi:

Fiorentina (3-5-2): Boruc; Gamberini, Natali, Nastasic; Cassani, Behrami, Montolivo, Olivera, Vargas; Amauri, Jovetic

A disp.: Neto, Felipe, De Silvestri, Salifu, Romulo, Ljajic, Cerci. All.: D. Rossi

Napoli (3-4-2-1): Rosati; Campagnaro, Cannavaro, Britos; Maggio, Dzemaili, Inler, Dossena; Lavezzi, Hamsik; Cavani

A disp.: De Sanctis, Grava, Fernandez, Gargano, Dezi, Zuniga, Pandev. All.: Mazzarri