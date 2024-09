L'INFORTUNIO E LE ATTESE: COSA STA SUCCEDENDO A GUDMUNDSSON

FirenzeViola.it

Che fine ha fatto Albert Gudmundsson? È la domanda che già durante l'ultima partita al Franchi della Fiorentina contro il Monza riecheggiava per le gradinate della Curva Ferrovia adibita a Fiesole, e che continua a serpeggiare per le vie di una città, Firenze, che attende di vedere in campo il grande colpo dell'estate in viola, strappato al Genoa che ancora una volta ha fatto resistenza: alla fine però, stavolta, ha avuto la meglio la dirigenza viola e l'islandese è approdato al Viola Park. Sì, ma come?

L'infortunio

Lasciò un po' tutti sorpresi quando lo stesso giocatore in conferenza stampa ammise i problemi fisici che lo avrebbero lasciato da parte per l'inizio stagione, ma in pochi si aspettavano che alla pausa l'islandese sarebbe arrivato senza neanche un allenamento in gruppo. Colpa di un infortunio al polpaccio che ancora non lo fa spingere come vorrebbe in allenamento e come i preparatori ben sanno, quando si tratta di polpaccio c'è sempre da andarci cauti per evitare ricadute che potrebbero protrarsi per tutta la stagione. Gudmundsson ha lavorato al Viola Park con un preparatore specifico e continuerà a farlo probabilmente in questi primi giorni di ripresa degli allenamenti, in attesa di poter finalmente abbracciare i nuovi compagni e guarire definitivamente.

La gestione di Palladino

Tutto dipenderà da quando Gudmundsson tornerà di nuovo in gruppo ma se anche questa settimana dovesse passare lavorando a parte, allora una presenza dell'islandese contro l'Atalanta sarebbe in bilico. Ad oggi è molto difficile che l'ex Genoa possa partire dall'inizio tra 13 giorni contro la squadra di Gasperini ma la speranza è poterlo avere almeno in panchina per sfruttarlo gli ultimi 20 minuti di una partita che si prospetta durissima per la Fiorentina. Anche perché la fiducia e la stima di Palladino per il giocatore non sono certo in discussione, tanto meno l'attesa che Firenze ha per il suo nuovo attaccante: è iniziata la corsa contro il tempo per vedere Gudmundsson all'opera con la maglia della Fiorentina.