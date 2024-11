L'ARMA SEGRETA DI PALLADINO: LA VIOLA È LA REGINA DEI CALCI PIAZZATI

FirenzeViola.it

La Fiorentina di Raffaele Palladino continua a volare. Senza considerare il passo falso in Conference League e considerando solo il rendimento del campionato, la squadra viola è nettamente la più in forma della Serie A con 22 punti totalizzati nelle ultime otto partite del torneo. Tra i vari aspetti che spiccano nel gioco viola, uno dei più determinanti è senza dubbio la capacità di sfruttare i calci piazzati, una vera e propria arma segreta che sta facendo la differenza.

Come riporta il portale di statistiche WhoScored con 7 gol realizzati da palla ferma, la Fiorentina si attesta in vetta a questa speciale classifica della Serie A, confermandosi come la squadra più prolifica del campionato sotto questo punto di vista. L’ultimo esempio è il gol di Moise Kean contro l’Hellas Verona, segnato proprio su calcio piazzato, un gol decisivo per l’andamento della partita che appunto è arrivato proprio da calcio d'angolo. Oltre a questa rete, nel bottino complessivo ci sono anche 3 rigori trasformati (con uno sbagliato da Kean), che però confermano la precisione e la freddezza dei tiratori della Fiorentina dagli undici metri.

Una strategia costruita ad hoc

Dietro a questa abilità c’è uno studio meticoloso che Palladino e il suo staff hanno portato avanti fin dal ritiro estivo. L’attenzione ai dettagli e alla preparazione sui calci piazzati è stata una priorità fin dai primi allenamenti: schemi studiati, movimenti coordinati, e un lavoro specifico per i giocatori più bravi nel gioco aereo e nell’esecuzione dei calci da fermo. In fase offensiva, la Fiorentina utilizza una varietà di soluzioni su palla inattiva che la rende imprevedibile per le difese avversarie. Dai corner battuti in modo tradizionale a quelli corti per creare spazi, fino alle punizioni dalla lunga distanza, ogni calcio piazzato diventa un’occasione concreta per segnare. Questo approccio ha reso la squadra di Palladino una delle più temute sui calci da fermo.

Un vantaggio competitivo importante

Il rendimento nei calci piazzati non è un fattore marginale, anzi, si è rivelato un vantaggio competitivo che ha permesso alla Fiorentina di guadagnare punti preziosi. Ogni gol su palla inattiva contribuisce ad aumentare il potenziale offensivo della squadra e ad aprire partite complicate, in particolare contro squadre che puntano su una difesa compatta. La Fiorentina di Palladino è dunque una squadra moderna e pragmatica, capace di sfruttare tutte le fasi di gioco per ottenere il massimo risultato. E' dotata di grandi tiratori, da Cataldi o Biraghi o Gudmundsson per le punizioni, dagli angoli di Adli fino ai rigori con incarico sempre a Gudmundsson oppure a Beltran. In un campionato in cui ogni dettaglio può fare la differenza, la Fiorentina ha trovato il proprio punto di forza in un’arma che spesso viene sottovalutata, ma che, se ben sfruttata, può portare lontano.