KOUAME, In campo sabato: per lui il Mali o il B. Faso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Superato ai calci di rigore lo scoglio Senegal (non banale, visto che oltretutto era la Nazionale campione in carica), l'avventura di Christian Kouame in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio è destinata a proseguire nei quarti di finale: la Selezione dell'esterno viola sa già di dover scendere in campo il prossimo sabato - il 3 febbraio - alle ore 18 italiane presso lo stadio della Pace di Bouaké dove affronterà la vincente di Mali-Burkina Faso che si ritroveranno di fronte oggi pomeriggio alle 18.

Scontata, dunque, l'assenza del numero 99 nella sfida di campionato contro il Lecce di venerdì prossimo mentre, nel caso in cui Kouame dovesse essere eliminato nei quarti di Coppa d'Africa, il giocatore sarà a disposizione per la sfida di domenica 11 febbraio all'ora di pranzo contro il Frosinone. In caso, invece, di qualificazione alle semifinali del torneo africano, l'ex Genoa scenderà nuovamente in campo nel suo Paese il 7 febbraio (ore 21) ad Abidjan.