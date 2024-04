NICO FINALMENTE DECISIVO, BIRAGHI LA CHIUDE, BENE KOUAMÈ, MAXIME E IKONÈ, BELOTTI SFORTUNATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Nei primissimi minuti ringrazia Hranac che non arriva su un pallone insidioso dalla destra, poi non deve compiere interventi nemmeno nel corso del secondo tempo e dei supplementari, 6

DODÒ - In avvio si complica la vita ripartendo palla al piede ma favorendo un’iniziativa dei cechi, poi ha meno sbavature e spinge con continuità offrendo due buoni palloni a Kouamè. Nel secondo tempo su un suo tentativo Cadu lo stende e rimedia il rosso dopo l’intervento del VAR e anche se fatica nei traversoni è comunque autore di una buona prova, 6,5

Dal 41’st FARAONI - Diligente dalla sua parte non si fa sorprendere, 6

MILENKOVIC - Come una settimana fa contiene bene le movenze di Chory che ha dalla sua l’altezza, poi in superiorità numerica è ordinaria amministrazione, 6,5

RANIERI - Costretto a concedere il primo corner al Viktoria dopo un pallone perso da Dodò pecca d’irruenza spingendo Chory sui tabelloni pubblicitari rimediando l’ammonizione. Ci prova nella ripresa trovando la buona risposta di Jedlicka. Combattente, 6,5

BIRAGHI - Pochi affanni difensivi dalla sua parte anche se i cross dalla trequarti raramente risultano pericolosi. Va più o meno allo stesso modo nella ripresa quando su punizione non supera la barriera poi però è freddo nel chiudere il contropiede che mette in cassaforte la qualificazione alla semifinale, 6,5

ARTHUR - Meno dinamico di Mandragora cerca comunque di recuperare più di un pallone sulla trequarti. Rallenta un po’ troppo la manovra prima di essere sostituito, 6

Dal 21’ st MAXIME LOPEZ - Fa girar palla e anche se non trova grandi pertugi, il suo ingresso è positivo come conferma l’avvio del contropiede che vale il 2-0 finale. Elettrico, 6,5

MANDRAGORA - Molto propositivo in avvio tocca numerosi palloni ed è preciso anche al cross creando più di un problema dentro l’area di rigore. Nel secondo tempo perde intensità e sbaglia qualcosa ma la prova nel complesso è all’altezza, 6

Dal 1pts - QUARTA - Il primo pallone che gioca diventa un tiro potente che Jedlicka respinge con i pugni, poi colpisce anche il palo. Scuote la squadra, 6,5

NICO - Si accende alla mezz’ora del primo tempo propiziando l’occasione di Kouamè poi però il suo tiro da fuori, poco dopo, è troppo prevedibile e il portiere para. Non va meglio quando sul finire del primo tempo non inquadra la porta su un traversone dalla sinistra. Malino nel secondo tempo quando di testa anticipa anche Belotti mandando debolmente sopra la traversa. Si scuote dal torpore trovando l’esterno vincente in avvio di primo tempo supplementare. Sarà stata l’ennesima prestazione opaca ma il gol è pesantissimo. Decisivo, 7

Dal 8’pts SOTTIL - Qualche percussione preziosa nel corso dei supplementari con la squadra in vantaggio, 6

BELTRAN - Una buona apertura in avvio per Kouamè, poi arriva anche al tiro al quarto d’ora ma senza angolare troppo. Qualche problema alla caviglia a metà primo tempo poi recupera e resta in campo ma come spesso gli capita non riuscendo mai ad arrivare nemmeno al tiro, 5,5

Dal 31’st BARAK - Poco tempo per incidere nel quarto d’ora finale dei tempi regolamentari. Va meglio nell’extra-time in cui è prezioso nella gestione palla, 6

KOUAMÈ - Comincia bene servendo un bell’assist per Belotti, poi di testa si vede respingere il tiro da un difensore ben piazzato, infine su invito di Mandragora non supera il portiere in uscita. Alla mezz’ora ha un’altra occasione da buona posizione ma non angola abbastanza e Jedlicka riesce a parare. Anche lui è sfortunato nel centrare la traversa a poco dall’intervallo. Paga la stanchezza alla lunga dopo esser stato a lungo tra i migliori in campo, 7

BELOTTI - Pericolosissimo in avvio su invito di Kouamè trova la risposta d’istinto di Jedlicka poi maledice la sfortuna colpendo di testa il palo. Meno continuo nella ripresa ma avrebbe meritato il gol, 6

Dal 41’st IKONÈ - Si accende nei supplementari sfruttando gli spazi e servendo un assist d’oro per il raddoppio di Biraghi, 6,5

ITALIANO - Costretto a rinunciare a Bonaventura recupera Arthur in mezzo accanto a Mandragora, davanti torna Nico dal 1’ con Beltran e Kouamè dietro a Belotti, i terzini sono Dodò e Biraghi. Superato un brivido iniziale la sua squadra colleziona occasioni da rete con Kouamè e con Belotti sfortunati nel colpire di testa il palo e con Nico tutt’altro che preciso sotto porta. Nella ripresa, persa un po’ d’intensità, inserisce Maxime Lopez per Arthur, poi dopo l’espulsione di Cadu tocca a Barak per Beltran. Prima del recupero dà spazio a Ikonè e Faraoni per Belotti e Dodò, infine manda dentro Quarta al posto di Mandragora. La sofferenza è premiata (finalmente) dalla qualità di Nico, poi il raddoppio di Biraghi chiude i giochi. Al netto del valore degli avversari la seconda semifinale europea consecutiva è strameritata, 6,5