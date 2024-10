KOUAME, IL PUNTO SULL'IVORIANO TRA IL RINNOVO DI CONTRATTO E L'INTERESSE DEL TORINO

FirenzeViola.it

Il rinnovo di contratto di Christian Kouame è un tema che in casa Fiorentina è d'attualità ormai dal termine della scorsa stagione. A fine maggio infatti la società gigliata decise di esercitare l'opzione che prolungava l'accordo con l'attaccante ivoriano, in scadenza a giugno 2024, di un ulteriore anno con adeguamento dell'ingaggio ad una cifra superiore ai due milioni. L'idea era quella di non perdere il giocatore a zero in estate e rinnovare poi il nuovo contratto per spalmare l'ingente stipendio su più anni. Arrivati a metà ottobre ancora un nuovo patto non è stato trovato anche se, come riportato qualche giorno fa da FirenzeViola.it (QUI la notizia completa), questa settimana potrebbe essere quella giusta per un prolungamento, con annessa spalmatura dell'ingaggio, fino al 2027.

L'INTERESSE DEL TORINO

Nel frattempo da Torino le voci sono quelle di un interessamento per l'attaccante ivoriano da parte del club granata. La formazione di Vanoli dopo l'infortunio di Zapata, costretto ai box fino a fine stagione per la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale del ginocchio sinistro, dovrà muoversi sul mercato alla ricerca di un'altra punta.

Oltre all'ex viola Giovanni Simeone, per il quale il Napoli chiede non meno di 15 milioni, Vagnati starebbe valutando proprio il profilo di Christian Kouame (QUI la news su FirenzeViola.it). In caso in cui l'ex Genoa non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo con la Fiorentina per il Torino potrebbe essere un'opportunità, oltre che sotto il profilo tecnico, anche dal punto di vista economico. Un prolungamento con il club viola comunque non negherebbe la possibilità di un suo addio da Firenze anche a gennaio.

L'AVVIO DI STAGIONE E LA FASCIA AD EMPOLI

Tra le voci di mercato estive, con Kouame che durante l'ultima sessione di trattative era finito nel mirino di Union Berlino e Maiorca, i contatti per il rinnovo e ora le voci di un interessamento da parte del Torino, l'ivoriano continua ad essere, per la terza stagione consecutiva dopo il rientro dal prestito all'Anderlecht, un giocatore della Fiorentina. Da inizio campionato ha preso parte, tranne alla trasferta di Bergamo (in cui non è andato neanche in panchina a causa della nascita del suo terzo figlio), a tutte le gare disputate dalla formazione di Palladino, giocandone cinque dal primo minuto. Nel derby dell'Arno contro l'Empoli addirittura il tecnico campano gli ha conferito anche l'onore e la responsabilità di indossare per la prima volta la fascia di capitano della Fiorentina.

Insomma, che sia dall'inizio o a gara in corso Palladino in questo avvio di stagione sta dimostrando di credere in Kouame e l'ivoriano più volte ha ribadito di stare benissimo a Firenze. Vedremo allora se nel corso della settimana arriverà la tanto attesa fumata bianca per il rinnovo. Intanto il Torino si è interessato e solo più avanti si scoprirà se questo interesse potrà tramutarsi in qualcosa di concreto.