Il report su Solomon conferma la lesione. Ritorna Gudmudsson

Dopo quello su Gosens di ieri (fratture al volto che non necessitano però di intervento né di sospendere l'attività agonistica con una protezione), oggi è arrivato anche quello più temuto sulle condizioni di Manor Solomon. E in effetti il verdetto non è positivo visto che durante la breve permanenza in campo giovedì durante la gara con lo Jagiellonia ha riportato una lesione tra il 1 e il secondo grado al retto femorale della coscia destra. Stesso tipo di infortunio del portiere Lezzerini (1° grado).

Alla luce dell'infortunio dell'esterno israeliano, toccherà a Gudmundsson giocare sulla fascia sinistra.