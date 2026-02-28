Udinese-Fiorentina nel segno di Astori: ricordo e prevenzione a margine della gara
FirenzeViola.it
Udinese e Fiorentina sarà per sempre una gara che riporta alla mente la tragedia di Davide Astori, scomparso 8 anni fa (4 marzo 2018) in ritiro proprio nel capoluogo friulano con la squadra viola. E in occasione della gara di lunedì i due club e la Lega dedicheranno un ricordo all'ex capitano viola e inoltre sarà possibile fare uno screening cardiologico a margine grazie alla collaborazione del Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaGiovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomondi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Copertina
FirenzeViolaLunedì Udinese-Fiorentina, assist delle dirette concorrenti da non fallire: la classifica
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com