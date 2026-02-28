Udinese-Fiorentina nel segno di Astori: ricordo e prevenzione a margine della gara

Udinese e Fiorentina sarà per sempre una gara che riporta alla mente la tragedia di Davide Astori, scomparso 8 anni fa (4 marzo 2018) in ritiro proprio nel capoluogo friulano con la squadra viola. E in occasione della gara di lunedì i due club e la Lega dedicheranno un ricordo all'ex capitano viola e inoltre sarà possibile fare uno screening cardiologico a margine grazie alla collaborazione del Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.