Domenica di lavoro per la Fiorentina: rifinitura in vista dell'Udinese

Domenica di rifinitura per la Fiorentina. La squadra di Vanoli si prepara a sfidare l'Udinese, domani sera alle 20:45, passando anche il secondo giorno del weekend sul prato del Viola Park. De Gea e compagni si alleneranno con vista sui friulani, mettendo a punto gli ultimi dettagli a livello tecnico-tattico per la delicata sfida del Bluenergy Stadium.