Domenica di lavoro per la Fiorentina: rifinitura in vista dell'Udinese
Domenica di rifinitura per la Fiorentina. La squadra di Vanoli si prepara a sfidare l'Udinese, domani sera alle 20:45, passando anche il secondo giorno del weekend sul prato del Viola Park. De Gea e compagni si alleneranno con vista sui friulani, mettendo a punto gli ultimi dettagli a livello tecnico-tattico per la delicata sfida del Bluenergy Stadium.
Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomondi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
