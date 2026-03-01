Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Firenze, ripescato il jolly"

La Nazione: "Fase difensiva, idee, pressing. Dalla Conference a Udine: quegli errori da non rifare"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, che guaio. Solomon out un mese, Vanoli in emergenza"

Tuttosport: "Ahi Solomon, si ferma per un mese"