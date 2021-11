JUVENTUS-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

20.00 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.58 - Una partita a larghi tratti dominata dalla Fiorentina, che però nel finale a causa dell'espulsione di Milenkovic e ad un gol di Cuadrado deve dire addio a punti dall'Allianz.

90' +6' - FINISCE QUI! Juventus batte Fiorentina 1-0.

90' +6' - Chiesa calcia da due passi marcato da Igor, ma Terracciano riesce a respingere.

90' +4' - Sottil spreca quella che presumibilmente è l'ultima occasione del match.

90' +2' - Cambio nella Juventus: entra Bentancur al posto di Dybala.

90' +1' - La conclusione è stata deviata da Biraghi, ma Terracciano ha sbagliato totalmente l'intervento. E la Juventus è immeritatamente in vantaggio.

90' +1' - GOL DI CUADRADO. Incredibile gol da posizione defilatissima: Terracciano si addormenta e la Juventus passa in vantaggio.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Nella Juve entra Kaio Jorge al posto di Morata.

87' - Giallo per Rugani per un fallo su Vlahovic.

86' - Terracciano su Chiesa! Conclusione centrale dell'ex viola, respinta dal portiere.

85' - Grande intervento di Quarta che ferma Chiesa. In precedenza due brutti errori di Igor e Amrabat, entranti in campo non proprio benissimo.

83' - Soffre la Fiorentina, con Morata ancora molto pericoloso. L'arbitro alla fine fischia un fuorigioco, ma Igor e Nastasic sono in discreta difficoltà.

81' - Giallo a Nastasic intervenuto in precedenza in netto ritardo sulle gambe di Locatelli.

81' - ANNULLATO UN GOL A MORATA! Lo spagnolo la mette dentro da due passi, ma è davanti a tutti. VAR che valuterà l'episodio.

80' - Chiesa ci riprova questa volta con meno fortuna: il tiro dal limite finisce fuori non di poco.

79' - La Juventus risponde con Cuadrado al posto di Rabiot.

78' - Altro doppio cambio per la Fiorentina, che termina così i cambi: dentro Nastasic e Duncan, fuori Castrovilli e Bonaventura.

76' - Traversa di Chiesa! Si addormenta Biraghi, Chiesa calcia una saetta che si stampa sulla traversa e rimbalza in campo. Si salva la Fiorentina.

75' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Sottil e Igor, fuori Callejon e Saponara.

74' - Un episodio che francamente è un po' severo con la Fiorentina vista l'evidente simulazione di Chiesa, ma evidentemente la squadra arbitrale non è dello stesso avviso.

73' - ESPULSO MILENKOVIC! Altra ingenuità, con Chiesa che in contropiede lascia il piede in un contrasto e cade a terra. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il secondo giallo.

71' - Espulso il vice di Italiano, Niccolini. Per proteste dopo un fallo duro su Vlahovic.

70' - Anche l'Allianz Stadium è diventato piuttosto silenzioso. Tutti in attesa di una fiammata, da una parte e dall'altra.

68' - Juventus fin qui malissimo, ma la Fiorentina non sta riuscendo ad approfittarne. Callejon è un po' nascosto.

66' - Altro giallo ingenuo per la Fiorentina, con Milenkovic che entra in scivolata quando McKennie si era già liberato del pallone.

64' - Cambio per la Fiorentina: fuori Torreira, dentro Amrabat.

62' - Poco da raccontare in questa fase, se non qualche scontro di gioco che vede Odriozola e Torreira protagonisti.

59' - Ritmi piuttosto bassi all'Allianz Stadium. La Fiorentina fa la partita ma non trova particolari spazi, la Juve attende. Tensione che si taglia con il coltello.

55' - Rabiot! Tiro dalla distanza deviato, che si impenna e esce di poco a lato. Sospiro di sollievo per Terracciano.

54' - Riprende il gioco.

53' - Gioco fermo dopo una pallonata presa dove non batte il sole da McKennie su cross di Saponara. Molto dolorante lo statunitense.

52' - Grandissima giocata difensiva di Quarta, che prima intercetta un contropiede 3 contro 3 e poi ferma nel corpo a corpo Dybala.

50' - Morata! Prova il gran gol calciando al volo dopo un rimpallo: palla fuori di pochissimo!

48' - Copione del match che non sembra cambiare anche in questo secondo tempo: la Fiorentina fa la partita, la Juventus attende e si prepara al contropiede.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Juventus: dentro Pellegrini al posto di Alex Sandro.

---INTERVALLO ---

47' +3' - FINE PRIMO TEMPO! Alla fine non viene assegnato il rigore: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

47' +3' - Atmosfera surreale all'Allianz, con il VAR che valuta un tocco di mano di Danilo.

47+ 3' - Attenzione: l'arbitro ha fischiato la fine primo tempo, ma il VAR deve valutare l'intervento.

45' +2' - Giallo per Danilo che viene saltato secco con una giocata da Castrovilli.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Giocatori della Juventus che fin qui si sono impegnati soprattutto a prendere falli. La partita resta molto dura.

42' - Grande anticipo di Milenkovic su McKennie in area: il centrale serbo svetta e salva la Fiorentina.

40' - Altra folata di Odriozola sulla destra: punta De Ligt e viene fermato in corner. Calcio d'angolo colpito da Vlahovic che però spara alto.

38' - Salva tutto Perin! Toglie il pallone dalla testa di Castrovilli su un bel cross di Callejon. Sugli sviluppi dell'azione Vlahovic colpisce di testa sbilanciato e per poco non trova la porta.

36' - Callejon! Si ritrova il pallone sputato fuori dopo un corner: fendente rasoterra che spaventa Perin ma termina sul fondo.

34' - Giocata di Odriozola! Ne fa fuori due sulla destra e mette in mezzo un cioccolatino, che Saponara calcia alto non di molto. La più nitida occasione del match.

32' - Si riprende con una grande imbucata di Dybala letta però perfettamente da Terracciano che in uscita bassa fa sua la sfera.

30' - Ancora problemi per Terracciano che ha bisogno del collirio. Non ci vede bene dall'occhio destro.

28' - Un fallo molto simile di De Ligt su Vlahovic, ma sulla trequarti viola quindi in zona anche più pericolosa, non viene sanzionato ugualmente. E Callejon sbaglia il cross su punizione.

25' - Giallo ingenuo di Martinez Quarta che entra in ritardo su Morata nella metà campo della Juventus. Salterà la prossima partita contro il Milan.

22' - Ora la partita è più in mano alla Juventus, con la Fiorentina che non riesce più a trovare combinazioni vincenti ed è schiacciata nella propria metà campo.

21' - Saponara di testa salva tutto su una punizione pericolosa di Dybala. Su un fallo fischiato alla Juventus quantomento dubbio...

18' - Si riparte dopo qualche minuto di pausa per permettere le cure a Terracciano.

15' - De Ligt tira una manata in faccia a Terracciano su un contrasto aereo. Per l'arbitro inspiegabilmente non c'è fallo, ma l'olandese ha colpito proprio sull'occhio il portiere viola che ha una vistosa ferita.

13' - Problema per Torreira che deve cambiare le scarpe, Fiorentina momentaneamente in 10.

12' - Altra occasione Juventus che sta venendo fuori in questi minuti. Un cross di Chiesa viene allontanato da Milenkovic.

10' - Dybala! Odriozola si addormenta e si fa scippare palla da Morata da ultimo uomo, lo spagnolo salta Terracciano ma non ha spazio per calciare, la appoggia indietro e Dybala spara in curva. Rischio per la Fiorentina!

9' - Si fa vedere in avanti anche la Juventus, con Milenkovic che di tacco deve intercettare un passaggio per Chiesa in area.

8' - Doppio cross non sfruttato dalla Fiorentina, che però in 8 minuti ha giocato solo nella metà campo della Juventus.

6' - Bonaventura! Prima conclusione in porta, con il centrocampista che colpisce di testa da distanza ravvicinata ma non riesce a dare forza: blocca Perin.

3' - Biraghi con un errore marchiano, non riesce a servire un inserimento sulla fascia di Saponara. La Fiorentina però ha gestito praticamente sempre il pallone in questo inizio di match.

2' - Brivido per Terracciano! Rinvia addosso a Morata, con il pallone che si impenna e per fortuna non entra in porta.

1' - Prima azione della Fiorentina grazie ad una bella sponda di Vlahovic. Callejon imbuca per Odriozola il cui cross finisce però direttamente fuori.

0' - VIA! SI PARTE ALL'ALLIANZ! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in completo viola. Juventus in bianconero.

17.58 - Squadre che ascoltano l'inno della Serie A davanti ad un Allianz Stadium gremito. Super atmosfera a Torino, sarà un fattore della partita.

17.45 - Forfait dell'ultim'ora per la Juventus: gioca Rugani al posto di Chiellini.

Non può essere una partita come le altre quella di stasera all'Allianz Stadium. E non solo perché la Fiorentina affronta a Juventus, ma perché solo per la decima volta nella storia la squadra viola arriva alla sfida precedendo i bianconeri in classifica. Sintomo del grande inizio della formazione di Italiano, autrice fin qui di 18 punti importantissimi per mettere la stagione sulla retta via. Dall'altra parte la Juventus deve fare i conti con le scorie dell'addio di Cristiano Ronaldo e di un inizio tutt'altro che positivo. Ma con lo Zenit Allegri spera di aver invertito la tendenza e stasera ci sarà la riprova. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS: Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.