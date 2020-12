JUV-FIO, Un'estasi storica: la Viola si impone per 3-0

Finisce con un clamoroso ma meritato 3-0 per la Fiorentina il confronto dell’Allianz Stadium tra la Juventus ed i viola, che trovano la prima vittoria dell’era Prandelli e ottengono uno dei risultati più belli della storia del club: gara in discesa già al 3’ con Vlahovic che in contropiede (su assist di Ribery) fa 0-1 dopo una bella azione personale. Al 18’ i bianconeri restano in dieci per un fallaccio di Cuadrado su Castrovilli, rivisto al Var. Poco dopo Szczesny salva la sua porta dal raddoppio viola che sfiorano al 26’ il 2-0 con un tiro di Castrovilli. Nella ripresa la Viola soffre con la Juve che va in gol con Ronaldo (ma viene annullato per offside) e reclama un rigore sempre con CR7 ma al 76’, complice una deviazione di Danilo, la Fiorentina fa il 2-0 dopo un tracciante dalla sinistra di Biraghi. Poco dopo, su assist dello stesso ex Inter, Caceres infila per la terza volta la porta bianconera. E’ un trionfo totale, con la panchina in estasi: e la gara si conclude persino senza recupero…