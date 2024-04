JUV-FIO 1-0, Il Var annulla un altro gol di Vlahovic

FirenzeViola.it

Al 31' Vlahovic brucia Milenkovic e insacca la palla in rete, sul passaggio di McKennie. Ma l'arbitro, al Var, annulla per fuorigioco proprio dell'americano che ha fatto l'assist oltre la linea viola. L'ex è ancora a secco contro la Fiorentina e lo è ancora fino a questo momento, nonostante i due gol segnati in mezzora ma annullati per fuorigioco dei suoi compagni.