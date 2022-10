JOVIC RISPONDE PRESENTE, NICO C'È, OK KOUAMÈ E BIRAGHI

GOLLINI – Superato dal primo tiro di Humphrys ringrazia il palo, poi si fa trovare pronto sul tentativo di ribattuta. Colpe relative sul gol subito dagli scozzesi, 6

TERZIC – Ancora titolare a destra prova la sortita offensiva nei primi minuti, poi non corre rischi se si esclude il gol scozzese in apertura di ripresa sul quale si fa sorprendere. Un retropassaggio pericoloso conferma qualche disattenzione nel secondo tempo ma non sciupa la prestazione, 6

Dal 34'st VENUTI – S.v.

MILENKOVIC – Al rientro da titolare presidia l'area di rigore senza grossi affanni, 6,5

IGOR – Come per il compagno di reparto il primo tempo è di grande serenità seppure sul gol degli Hearts Humphrys gli sia davanti, 6

BIRAGHI – Bell'assist per il vantaggio viola firmato da Jovic, a seguire punizione molto precisa per il raddoppio. Nel secondo tempo non nasconde la grinta al cospetto di qualche intervento troppo duro degli scozzesi, 7

BARAK – Un po' in ombra a giudicare da come i suoi compagni passeggiano di fronte agli scozzesi, ma abbastanza tempista per raccogliere l'assist di Kouamè e firmare il 4-0. Non brilla ma nemmeno demerita, 6,5

Dal 34'st BIANCO – S.v.

AMRABAT – Un brutto retropassaggio, sul primo pallone giocato, manda Humphrys al tiro centrando il palo. Recupera distanze e sicurezze poi gestisce bene il possesso palla, 6

Dal 1'st DUNCAN – Si rivede in campo dopo un po' di tempo, lui fa il suo, 6

MANDRAGORA – Centra il palo con un bel tiro dal limite sul quale Gordon è battuto, il resto è ordinaria amministrazione, 6,5

NICO GONZALEZ – Arriva al tiro subito dopo il gol di Jovic ma conclude troppo centralmente. Sulla seconda occasione è invece più freddo sotto porta e batte Gordon per il 3-0. Va vicino al bis qualche minuto dopo trovando la risposta del portiere poi firma la doppietta col rigore del 5-1. Verso il recupero, 7

JOVIC – Stavolta è puntuale sul primo pallone nel girare il colpo di testa in rete. Più tardi si libera bene in area ma il suo servizio non viene raccolto da Kouamè. C'è del suo anche nell'azione del terzo gol seppure si limiti a lasciar spazio a Nico per il tiro. Presente, 7

Dal 1'st SAPONARA – Trova il modo di mettersi in mostra guadagnandosi il rigore poi realizzato da Nico Gonzalez, 6,5

KOUAME – Subito pericoloso, di testa costringe Gordon alla prima parata della partita. Ha il merito di avviare e rifinire anche l'azione del 3-0 e di offrire l'assist a Barak per il quarto centro. Italiano lo tiene in campo anche da prima punta, confermando la sua indispensabilità, 7

Dal 40'st CABRAL – S.v.

ITALIANO – Conferma più o meno tutti rispetto alla gara con la Lazio, Terzic è ancora titolare a destra come Jovic al centro dell'attacco mentre dal 1' torna anche Nico Gonzalez. Superato lo spavento per il palo in avvio degli scozzesi la Fiorentina prende subito il largo segnando con Jovic e sfiorando altri gol con Kouamè e Mandragora. Di lì a poco Biraghi su punizione, Nico Gonzalez e Barak arrotondano il risultato. Una disattenzione di Terzic regala il gol della bandiera agli scozzesi prima che Gonzalez firmi su rigore il suo quarto gol stagionale. Risultato e prestazione ci sono, ora servono tutt'altre conferme in Puglia, lunedì contro il Lecce, 6