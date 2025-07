Dzeko e quella frase sulle finali perse: "Certo, se ne perdi tre non è un caso"

Edin Dzeko nella conferenza stampa di presentazione ha parlato della sua visione della Fiorentina in generale: "Io da piccolo ricordo Batistuta in maglia viola e le sue gare in Champions. Negli ultimi anni ha giocato tante finali e anche se le ha perse ha dimostrato di voler vincere. Certo, se perdi tre finali non è un caso... e forse per questo la società ha preso un mister come il nostro che ha già vinto e ci permetterà di migliorare e di mettere insieme ancora più esperienza".