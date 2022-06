JOVIC, Ci siamo. Ipotesi acquisto a titolo definitivo

Una delle notizie più lette di oggi su Firenzeviola.it è quella che riguarda Luka Jovic, il cui approdo in viola è ormai questione di ore. Il giocatore, che ha dato sin da subito la priorità ai viola, e il suo agente Fali Ramadani hanno contribuito a facilitare l'operazione. Con le visite mediche già in programma all'inizio della prossima settimane, rimane un unico nodo da sciogliere, cioè quello della formula. Il club viola starebbe addirittura lavorando con il Real per un’acquisizione a titolo definitivo dell'ex Eintracht Francoforte o comunque per strappare un'opzione sull'eventuale prestito per avere la possibilità di un acquisto da effettuare a fine stagione.

LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO