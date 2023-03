JORGJI, Ecco l'arbitro dal rigore facile. Con le italiane...

L’arbitro della sfida tra Fiorentina e Sivasspor in programma domani alle ore 21 sarà Enea Jorgji. L’arbitro albanese si troverà ad arbitrare un match di Conference League per la terza volta in carriera, dopo Jablonec-Cluj e Sochi-Shamakhi dello scorso anno. Il primo match in questione si concluse 1-0 per i padroni di casa, che vinsero grazie alla rete di Pilar su rigore, assegnato per fallo di mano da espulsione di Camore, del Cluj (ricordando che essendo un match della fase a gironi non era presente il Var). Anche nella seconda sfida (2° turno di qualificazione) il fischietto albanese assegnò un tiro dagli 11 metri.

Jorgji è ufficialmente arbitro FIFA dal 2012 e in carriera ha diretto 18 match di Europa League tra qualificazioni e fase a gironi. In totale ha estratto 81 volte il cartellino giallo (una media di 4,5 cartellini a partita), ma soprattutto ha assegnato ben 9 calci di rigore (1 ogni due partite). In carriere inoltre non ha mai diretto una partita di Champions League, ma solo nelle fasi preliminari ai gironi (4 in totale).

Prendendo in considerazione le squadre italiane, solo la Juventus Under 19 (2 volte), il Napoli Under 19, l’Atalanta Under 19 l’Inter Under 19 hanno incrociato questo arbitro, tutte in occasione della Youth League. Una volta ha diretto anche l’Italia Under 19 e in un’occasione anche la nazionale maggiore. Tutti ottimi precedenti visto che tutte e 7 le sfide sono state vinte dalle italiane.

In totale in carriera, in 342 presenze da arbitro tra tutte le competizioni, ha assegnato 109 rigori ed estratto 1606 cartellini gialli, 78 doppi gialli e 60 cartellini rossi.