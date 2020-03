JEDA A FV, Astori uomo con veri valori come pochi

Jeda, ex compagno di squadra di Davide Astori al Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it per ricordare l'ex capitano gigliato in questa giornata commemorativa: "Siamo qui a ricordare una triste pagina di quello che è successo non solo alla famiglia di Davide, ma al calcio italiano perché era un ragazzo giovane, in salute. Il modo in cui è avvenuta la sua scomparsa fa rimanere tutti di stucco, ancora oggi ci chiediamo come sia successo. È stata una tragedia per la famiglia, per la moglie e la bambina piccola. Davide era una persona educata a modo, si è trasformato in un gran giocatore. Il ricordo non va dimenticato perché era un ragazzo con grandi valori e nel calcio ce ne sono pochi come lui. Essere capitano non è un caso, era un riferimento per come si dedicava alla squadra. A Firenze ha dimostrato l'amore che aveva per questa città ed è ciò che gli ha permesso anche di essere capitano".