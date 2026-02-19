Anche i Commisso festeggiano: chiamata negli spogliatoi e complimenti per Lezzerini

Fiorentina vincente in Conference e a festeggiare è anche la proprietà. Dopo il successo nell'andata dei playoff di Conference, 3-0 sul campo dello Jagiellonia, il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine Commisso hanno fatto i complimenti alla squadra chiamando il DG Alessandro Ferrari. Catherine, in particolare, si è complimentata per i giovani che hanno avuto spazio e per la prestazione di Luca Lezzerini. Il Presidente Giuseppe Commisso ha anche invitato il gruppo a mantenere grande attenzione in vista della sfida di lunedì contro il Pisa.