La Fiorentina è riuscita a strappare un punto dalla trasferta di Torino dopo aver terminato la partita in nove contro undici. Un punto importantissimo visto che la seconda espulsione viola, quella di Milenkovic, è arrivata a più di venti minuti dal fischio finale. Tra i migliori in campo, oltre a Ribery che ritrovato il gol in maglia viola dopo sette mesi, c'è sicuramente Giacomo Bonaventura.

Poco dopo la mezz'ora trova uno spunto pregevole anche se il suo tiro viene stoppato sul nascere. Da lui parte la bellissima azione che porta al gol di Vlahovic, poi annullato per il fuorigioco del serbo. È lui il protagonista assoluto della rete di Ribery con il recupero sulla trequarti e l'assist per il francese dopo.

Dopo essere stato tra i migliori in campo contro il Crotone, dove aveva trovato un vero e proprio eurogol, Bonaventura è riuscito a riconfermarsi anche nella trasferta di ieri sera con la perla per Ribery. Il classe '89 sembra aver ritrovato la condizione e la continuità nelle prestazioni come ai tempi del Milan. È proprio il caso di dirlo... Jack is back!