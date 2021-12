ITALIANO, Vlahovic? Niente mercato, testa al campo

A tener banco come notiza tra le più interessante della giornata, ecco la dichiarazione di Vincenzo Italiano sul futuro di Dusan Vlahovic. Sollecitato nella conferenza stampa pre-partita di Bologna-Fiorentina, il tecnico viola ha cercato di fugare per il momento le nubi sul futuro del serbo: "Al momento non ho chiesto a Vlahovic di rimanere a gennaio, sono cose a cui non penso. Cerchiamo di terminare il girone di andata e poi si vedrà. Questo è il mio unico pensiero. Sul mercato non so cosa dire... Forse non è il momento perché la concentrazione è su queste 4 partite. Vogliamo ottimizzare quello che stiamo facendo cioè qualcosa di buono e dobbiamo cercare di spingere. Non ne sento parlare né all'interno e né all'esterno o perlomeno poco".

