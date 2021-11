ITALIANO, Su Sottil: "Sia più esigente e migliorerà"

"Ricky ha delle qualità fisiche importanti, ha un gran cambio passo e una bravura nell'uno contro uno che possono fare la differenza in qualsiasi momento". C'è spazio anche per una risposta su Riccardo Sottil nella conferenza stampa di Vincenzo Italiano andata in scena stamani: "Deve crescere in concretezza e deve essere bravo a farsi trovare nel vivo dell'area di rigore. Ne ho visti tanti di giocatori che dovevano lavorare su questa situazione: nel nostro sistema gli esterni sono attaccanti e lui poteva avere qualche assist o gol in più. Deve essere più esigente con se stesso ma ci arriverà perché è intelligente e saprà migliorare".