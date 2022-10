ITALIANO SU JOVIC, Visto spirito diverso al Gewiss

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV TOP FV, A BERGAMO È QUARTA MVP PER OLTRE IL 50% Non hanno avuto troppi dubbi i quasi mille lettori (per la precisione 901) che hanno partecipato al nostro consueto sondaggio post-partita, quello che serviva ad eleggere il migliore in campo di Atalanta-Fiorentina. Il riconoscimento va a Lucas Martinez Quarta, premiato di... Non hanno avuto troppi dubbi i quasi mille lettori (per la precisione 901) che hanno partecipato al nostro consueto sondaggio post-partita, quello che serviva ad eleggere il migliore in campo di Atalanta-Fiorentina. Il riconoscimento va a Lucas Martinez Quarta, premiato di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi