ITALIANO, Gli agenti a Firenze: a breve l'incontro

Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina: la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per la ratifica dell'accordo, con un incontro chiave che è in programma a breve tra le due parti. Come raccolto da FirenzeViola.it, gli agenti del tecnico (Francesco Caliandro e Diego Nappi) si trovano in centro a Firenze e sono attesi al Centro Sportivo a breve. Le prossime ore saranno quindi fondamentali per limare gli ultimi dettagli dell'incontro.