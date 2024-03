ITALIANO, Con Torino grandi gioie ma anche un bel dolore

Vincenzo Italiano e la Fiorentina si giocano molto stasera a Torino, una eventuale ritrovata continuità e una credibilità per un posto nell'Europa che conta. Per il tecnico il bilancio contro il Torino è di poco positivo (3 vittorie a 2 tra cui quella in Coppa Italia), ma nello scontro diretto non sempre sono state gioie.

PRECEDENTI Contro i granata per lui è infatti arrivata una grandissima gioia nella stagione 2020/21 quando era sulla panchina dello Spezia: con il successo per 4-1 arrivato alla 37esima giornata per i liguri è arrivata una salvezza che sapeva di impresa. Ma Toro per lui vuol dire anche una grande delusione: il KO per 4-0 subito il 10 gennaio 2022 ha rappresentato la peggior sconfitta in termini di risultato, ma soprattutto di prestazione patita dalla Fiorentina nella sua gestione.