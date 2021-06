ITALIANO&CO., L'ATTESA INFINITA

Prosegue lo stallo per portare in viola Italiano (o un altro allenatore vista la strada sempre in salita). La giornata di ieri, complice l'estate e l'attesa per la Nazionale, non ha portato sostanziali novità. D'altronde la Fiorentina ha scelto la via più difficile cercando l'accordo con un tecnico già tesserato senza poi affondare il colpo con lo Spezia e convincere il club ligure. Ora la società viola aspetta che sia il tecnico siciliano a convincere Platek, arrivato venerdì scorso in Italia, a liberare lui e lo staff ma la strada sembra sempre molto ardua. Dalla Fiorentina continuano a ripetere, come un mantra, "stiamo lavorando". Che nella pratica significa che in attesa di Italiano, la dirigenza si guarda intorno per non farsi trovare impreparati nel caso che sfumi anche il secondo tecnico consecutivo dopo Gattuso. La Fiorentina infatti non è intenzionata ad aspettarlo all'infinito anche se lo Spezia ha già individuato il sostituto.

Per la Fiorentina invece iniziano a sfumare anche le alternative: Fonseca è corteggiato dal Crystal Palace e Rafa Benitez è sempre più vicino all'Everton. D'altronde non è facile convincere un allenatore, con il caos che si è creato, a sposare la causa viola. Non mancano le suggestioni argentine, con Heinze e più in sordina Guillermo Barros Schelotto (l'ex Boca era stato per poco allenatore del Palermo ma aveva poi lasciato non avendo il patentino, ora però vorrebbe tornare in serie A) pronti ad un'avventura italiana dopo le esperienze americane nell'Atlanta e nei Galaxy. I nomi fatti sono tanti, tra italiani e stranieri, e i profili tra i più disparati ma l'importante è che la Fiorentina abbia un'idea chiara su come vuole giocare e non navighi a vista. Con Italiano può aprire un nuovo ciclo, con un bel gioco offensivo, com'è nel credo del tecnico, ma il tempo stringe e c'è la necessità che al più presto qualcuno faccia il passo decisivo, trovando l'accordo o dicendosi addio definitivamente.