ITALIANO, Che difficoltà a recuperare gli svantaggi

Contro il Bologna per la Fiorentina è venuta a galla ancora una volta il difetto che la squadra viola e Vincenzo Italiano si portano dietro ormai da agosto 2021: ovvero la difficoltà cronica di saper recuperare la partita da situazioni di svantaggio, ossia dal momento in cui la partita, sul risultato di 0-0, si sblocca in favore degli avversari. Sono 21 partite in due anni nelle quali la Fiorentina, andando in svantaggio dallo 0-0 non è riuscita a strappare neanche un punto. CLICCA QUI per maggiori dettagli.