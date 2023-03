ITALIANO, Abbiamo capito come concretizzare in rete

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida di domani contro il Sivasspor, che mette in palio i quarti di finale di Conference League. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni: "Abbiamo rivisto tutto ciò che abbiamo prodotto e potevamo concretizzare in maniera diversa. Vogliamo avere un bel po' di situazioni dalle quali cercare di trarre vantaggio. Se dovessero arrivare tutte le occasioni dell'andata, credo che i ragazzi abbiano capito come arrivare sotto porta coi tempi giusti e come risolvere tutte le situazioni nella maniera giusta".

CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore viola.