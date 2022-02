ITALIANO, 1-0 che vale tanto, Bravi a concedere poco

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI CAMBIA PROCURATORE: ORA DA LUCCI Sta per prendere ufficialmente forma il cambio di agente di Gaetano Castrovilli che su queste pagine vi avevamo già anticipato diversi mesi fa, a maggio (leggi QUI l'indiscrezione). Il centrocampista classe '97 è infatti pronto a lasciare una volta per... Sta per prendere ufficialmente forma il cambio di agente di Gaetano Castrovilli che su queste pagine vi avevamo già anticipato diversi mesi fa, a maggio (leggi QUI l'indiscrezione). Il centrocampista classe '97 è infatti pronto a lasciare una volta per... NOTIZIE DI FV DUE BOATI AL FRANCHI E SI VOLA. IL GASP CASTIGATO DI NUOVO Non c’è due senza tre e la quarta vien da sé…no, purtroppo, perché con l’Atalanta per questo anno calcistico la Fiorentina non giocherà più e le vittorie si fermano a tre su tre gare disputate fra campionato e Coppa... Non c’è due senza tre e la quarta vien da sé…no, purtroppo, perché con l’Atalanta per questo anno calcistico la Fiorentina non giocherà più e le vittorie si fermano a tre su tre gare disputate fra campionato e Coppa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi