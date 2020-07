INT-FIO, Al 45' Terracciano salva i viola: che brividi

Finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Fiorentina nel match di San Siro della 35a giornata: molto meglio i nerazzurri della squadra viola, che hanno sfiorato in almeno tre circostanze il gol del vantaggio. Protagonista in positivo tra i toscani Pietro Terracciano, che ha parlato l’impossibile. Prima il numero 1 ha salvato un flipper con un rimpallo prima su Venuti e poi su Lukaku, poi ha messo in corner una conclusione dalla distanza di Barella e poi ha chiuso una conclusione dell’ex United, che di testa ha colpito anche un palo. Per i viola da segnalare solo un colpo di testa di Pezzella alto sopra la traversa.