INFORTUNI, PULGAR OK CON L'UDINESE. VENUTI NON ANCORA AL TOP. CASTRO TORNA A VENEZIA

Attualmente una delle questioni più importanti nella testa di mister Vincenzo Italiano è sicuramente quella legata agli infortunati viola. Dalla prima giornata alla quinta, infatti, il tecnico gigliato ha quasi sempre dovuto fare a meno di qualche elemento per via di problemi fisici. In questo momento i calciatori fermi ai box, oltre al portiere Michele Cerofolini infortunato già da questa estate, sono principalmente tre: Erick Pulgar, Lorenzo Venuti e Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista cileno dovrebbe essere il primo a tornare e dovrebbe già prendere parte alla trasferta di domenica a Udine. L'ex Bologna pare essersi ristabilito dopo il risentimento muscolare accusato lunedì che lo ha costretto a rimanere fuori dalla gara contro l'Inter ed è di conseguenza in ballottaggio con Torreira per il ruolo di regista.

Per quanto riguarda Venuti invece ha proseguito nella giornata di ieri le terapie e il lavoro differenziato al Centro Sportivo per via del problema al polpaccio. Resta un cauto ottimismo per il suo recupero ma la possibilità di vederlo dal primo minuto alla Dacia Arena è pressoché impossibile e proprio per questo Odriozola rimane comunque favorito per il ruolo di terzino destro.

Infine c'è Gaetano Castrovilli. Il numero dieci viola ha fatto ritorno a Firenze dopo quattro notti di ricovero presso l’ospedale di Genova ma già da ieri deve osservare un periodo di riposo totale (almeno una settimana) prima di poter tornare in gruppo. Probabile dunque che il talento pugliese possa rientrare tra i convocati dopo la sosta di ottobre per la sfida contro il Venezia di mister Zanetti.