IND.FV, Torreira sempre più vicino: l'ok a un passo

Ennesimi passi in avanti per l’approdo in maglia viola di Lucas Torreira: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il centrocampista dell’Arsenal avrebbe sostanzialmente sciolto le sue riserve e a fronte dell’offerta di altri club (tra cui l’Eintracht Francoforte) avrebbe ribadito alla società inglese la volontà di tornare in Italia, dove la Fiorentina lo segue ormai da un anno abbondante (è stato per mesi il pallino del ds Daniele Pradè, che non lo ha mai perso di vista nel corso di questa sessione di mercato).

La formula con cui si dovrebbe concludere la trattativa è quella del prestito con obbligo di riscatto. Nonostante alcune informazioni in arrivo dall’Inghilterra, tuttavia, Torreira non sarebbe atteso a Firenze già domani ma solo nei prossimi giorni (ma l'agenda è in continua evoluzione). Ultimi dettagli prima della chiusura definitiva dell’affare, che ha visto la svolta decisiva ieri sera a poche ore dall'inizio del match contro la Roma: Italiano tra non molto potrà abbracciare il suo nuovo centrocampista.