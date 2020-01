Ultimamente la Fiorentina aveva vagliato l'ipotesi Juan Jesus per la propria difesa, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it le quotazioni del brasiliano sono in ribasso, anche se nei prossimi giorni lascerà sicuramente la Roma. Il Torino pare voler fare sul serio seppure non manchino altre pretendenti in Serie A e all’estero.