IND. FV, Infortunio agli adduttori per Krastev

Piccolo infortunio all’adduttore per il difensore centrale della Fiorentina primavera Dimo Krastev, di recente convocato più volte in prima squadra da mister Italiano: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2004, reduce dagli impegni con l’Under-21 della Bulgaria, ha accusato un problema agli adduttori durante gli impegni con la sua Selezione e pertanto non potrà essere disponibile almeno per le prossime due partite della squadra di Aquilani, che tornerà in campo domenica alle 13 contro l’Hellas Verona a Sesto Fiorentino.